أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) ستقوم بدراسة مخاطر العملات الأجنبية على عمليات الشركة في الأسواق التي تعمل بها.



وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن «كوفبك» ستقوم بطرح ممارسة محدودة في غضون شهر من الآن على 3 شركات عالمية للقيام بدور الاستشاري لعملية الدراسة، وهذه الشركات هي: إرنست آند يونغ وديلويت وكي بي إم جي.



وقالت المصادر إن المتغيرات العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا واعتزام «الفيدرالي الأميركي» لرفع متتال لمعدلات الفائدة خلال 2022، دفعت «كوفبك» الى دراسة تلك المتغيرات العالمية على وضع العملات العالمية.