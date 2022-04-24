أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل أربعاء طوال العام لجميع عملاء Bloom ممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم، كما يقوم البنك في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى البنك لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم، وفيما يلي أسماء الفائزين سحب «الحصالة الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: خالد ميرزا محمد محمد، ياسمين جمال عايد العازمي، منيرة يوسف صاهود العنزي، تهاني سعود عواض المطيري، غدير عزمي أحمد عبد الرزاق.



من جانبه، أكد عبدالله الشعيل - مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في البنك، أن وربة يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوفرة على تطبيق وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».