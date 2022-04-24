استضافت شركة زين الكويت غبقة رمضانية خاصة على شرف منتسبي وسائل الإعلام والصحافة الكويتية ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور»، وذلك تقديرا لدورهم البارز وجهودهم الكبيرة في خدمة قطاعي الإعلام والثقافة بالبلاد.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الغبقة أتت احتفاء بالدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في رفعة وازدهار الوطن، وذلك انطلاقا من إيمانها الشديد بأهمية دور الإعلام وأثر الرسالة الإعلامية في توعية المجتمعات، وخاصة خلال جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين.



وشهدت الغبقة تواجد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وذلك من رؤساء تحرير الصحف ومسؤولي الصحافة ومحطات التلفزيون والقنوات الإذاعية والمنصات الإخبارية الإلكترونية والشخصيات الإعلامية وطواقم التصوير، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الإعلام والثقافة، حيث تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والترويحية التي سادتها الروح الرمضانية الجميلة.



وفي الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي: نتشرف الليلة باستقبال منتسبي وممثلي وسائل الإعلام والصحافة الكويتية في غبقة زين الشهور، والتي نقيمها على شرفكم احتفاء بكم وبالدور الكبير الذي تقومون به في خدمة الإعلام الكويتي.



وأضاف: تحرص زين دوما على تطبيق مسؤوليتها الإعلامية بالشكل الذي يتوافق مع استراتيجيتها المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، فنحن نحرص على ممارسة دورنا في التفاعل مع المنتديات الفكرية والثقافية والإعلامية عـلى مـدار الـعـام.



وتابع قائلا: الآن ومع العصر الحديث ظهرت مصطلحات جديدة مثل تكنولوجيا الصحافة، وهي مجموعـة الـمـعارف والبرامج التقــنية التي تعتمد عليها الصحافة والإعلام في نشر وتخزين ومـعـالـجـة المعلومات.



وقال الخشتي: لا شك أن دخول الصحف والإعلام عصر النشر الإلكتروني جعل لدينا ثروة معلوماتية هائلة، فأنتم صوت الناس، والقوى المؤثرة في السلوك البشري، فالإعلام هو المؤشر الحـقـيـقي للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



وتتخذ الشركة شعار «زين الشهور» لحملتها الرمضانية السنوية لما لهذا الشهر من مكانة خاصة في قلب المجتمع الكويتي، والذي تنعـكـس فيه روح حب الخير والتواصل ومساعدة الغـيــر، فـالـشـركـة مستمرة بالالتزام في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، وهـو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكـثر تـأثيـرا في الحياة، مبينة أن حملتها تأتي لتترجم هـذا الـتوجه، وتحمل معها رسـالة تحث على التقارب والتـراحم بين جميع أطياف المجتمع.