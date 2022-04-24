افتتحت شركة عادل الغانم للسيارات وكيل علامة «إم جي» التجارية في الكويت معرضها الجديد الكائن في محافظة الأحمدي، وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع التزامها الهادف إلى تطوير الخدمات المتميزة التي تقدمها إلى عملائها في كل المحافظات من خلال شبكة معارضها الحديثة والمراكز المتـــــخصصة لخدمات ما بعد البيع.



بهذه المناسبة، قال خالد طوقان الرئيس التنفيذي للعمليات: لقد حققنا نسبة نمو جيدة خلال السنوات الماضية والعام الحالي، ونتوقع أن تبلغ مبيعاتنا مع نهاية العام الحالي نحو 5 آلاف سيارة.



وأضاف أن هذا المعرض هو الأول لسيارات ام جي في الأحمدي، ويأتي ضمن أهدافنا الرئيسية في توفير تجربة متميزة وشاملة لكل عملائنا، والتي يمكنها أن تلبي احتياجات العملاء وتتجاوز توقعاتهم في بيئة مريحة وداعم.



وأشار طوقان إلى أن مبيعات الأحمدي تشكل نحو 25% من إجمالي مبيعات الشركة في الكويت، موضحا أن «عادل الغانم للسيارات إم جي» بصدد التوسع خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف الشركة الرئيسية على المستويين المحلي والإقليمي.