أعلنت شركة النوادي القابضة عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم اعتماد البيانات المالية في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الماضي، حيث حققت مجموعة النوادي صافي ربح قيمته 5.9 ملايين دينار مقارنة بـ 2.9 مليون دينار للعام السابق، وإيرادات إجمالية بلغت 11.4 مليون دينار، مقارنة بـ 6.4 ملايين دينار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 76%، وربحية سهم بلغت 23 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ 12 فلسا للعام السابق، مشيرة إلى أن نسبة التغيير في الأرباح والمؤشرات المالية تعود إلى التعافي التدريجي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد - 19.



وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% (15 فلسا للسهم الواحد) على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.



هذا، وقد صادق المساهمون على كل بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بنسبة حضور بلغت 83.30% والتي اشتملت على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النوادي القابضة نواف الرفاعي: دأبت الإدارة التنفيذية للمجموعة على تنمية إيرادات الشركة من الأعمال التشغيلية الأساسية وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية للنمو. وأوضح أن استثمار شركة النوادي مستمر في مشاريع قطاع العقار وقطاع الرياضة وأسلوب الحياة الصحي لتحقيق تطلعات العملاء والمساهمين، من خلال العمل على إنشاء وإنجاز عدد من المشاريع العقارية، فضلا عن مشاريعنا المتعلقة بإطلاق نواد صحية جديدة بمساحات كبيرة مجهزة بأحدث المعدات الرياضية التي تخدم ألعابا رياضية متنوعة، والاستمرار في تطوير العلامات التجارية الجديدة (العلامة التجارية بلاتينوم فت «Platinum Fit» للوجبات الصحية، ومشروع بلاتينوم اثلتكس «Platinum Athletics» للمعدات والمستلزمات الرياضية).



وتطرق الرفاعي إلى نموذج عمل الشركة والذي يرتكز على تكاملية الأعمال والاستفادة القصوى من خبرات فريق العمل من خلال توفير خدمات ذات مستوى عال، بما يؤهلها الى تعزيز مكانتنا الرائدة في القطاعات التي نعمل بها.



وأشار الرفاعي إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات، التي تم بموجبها أخذ العديد من المبادرات لإيجاد مصادر دخل مستدامة. وأضاف: على الرغم من هذه التحديات أثبتنا قدرتنا على تخطي المعوقات المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية غير الاعتيادية.