أعلنت solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير الخدمات والحلول المخصصة للشركات، عن رعايتها ملتقى المبادرين الذي أقامه الصندوق الوطني تحت رعاية وبحضور وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان. وتأتي هذه الرعاية تماشيا مع التزام الشركة المستمر بدعم المبادرات المحلية ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، لاسيما عقب تفشي الوباء.



واستقطب الملتقى الذي أقيم في 18 أبريل في فندق فور سيزونز حشدا من أكثر من 300 من رواد الأعمال والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من كبار الشخصيات التي كانت حاضرة بين الضيوف، حيث نظم الصندوق الوطني الفعالية لتكريم المبادرين الشباب أصحاب المشاريع الأكثر إبداعا وابتكارا.



ومن خلال دورها كراعي للفعالية وباعتبارها الراعي الوحيد من قطاع الاتصالات، قامت solutions by stc بتوزيع جوائز قيمة على الفائزين الثلاثة الأوائل بالمشاريع الأكثر ابتكارا. هذا، وحضر الحفل عدد من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لمتابعة المشاريع الوطنية المختلفة التي أطلقها رواد الأعمال المحليون. بالإضافة إلى مشاركتها في حفل توزيع الجوائز، أقامت solutions by stc جناحا في الحدث، حيث قدمت للشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة متنوعة من العروض الترويجية والحلول الخاصة.



هذا، وقد لعبت شركة solutions by stc دورا نشطا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة منذ تفشي الوباء وقبل ذلك، فقد أطلقت الشركة العديد من الحلول والخدمات المتخصصة التي تهدف إلى دعم وتمكين سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتأتي رعاية solutions by stc لهذه المبادرة كخطوة إضافية تندرج ضمن البرامج المختلفة التي أطلقتها لمساعدة المبادرين الشباب في جميع القطاعات على العودة التدريجية الى تحقيق النمو والتعافي مما خلفه الوباء من آثار سلبية عليهم. وستواصل المشاركة في مختلف المبادرات التي تدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت وتمكن الشركات من الازدهار في حقبة ما بعد كوفيد -19.



من جانبه، قال مشاري الحمد، مدير عام - المبيعات وإدارة الحسابات لـ solutions by stc: نفخر بمشاركتنا في هذا الملتقى التي نظمه الصندوق الوطني، والتي شهدت تكريم المبادرين الشباب على مشاريعهم المبتكرة، إيمانا منا بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت يعد العمود الفقري لاقتصادنا. وباعتبارها رائدا في القطاع الخاص، تؤمن solutions by stc بأهمية دعم المبادرين الشباب والمشاريع التي يمكن أن تضيف قيمة كبيرة للمجتمع، معربا عن سعادته بالطاقات الشبابية التي تزخر بها الكويت على جميع الصعد، وتشهد الأعوام الماضية على المبادرات العديدة التي أطلقتها وقوفا إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.