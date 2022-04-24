شاركت الإدارة التنفيذية في البنك التجاري الكويتي، بحضور رئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ ومسؤولي القطاعات المختلفة في البنك، مأدبة الإفطار مع موظفي مركز الاتصال تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال شهر رمضان المبارك خصوصا خلال فترة الإفطار.



وقد جاءت هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة التنفيذية على مشاركة موظفي مركز الاتصال القائمين على خدمة العملاء مأدبة إفطار تعزيزا لروح الأسرة الواحدة التي تميز البنك التجاري وتقديرا لجهود موظفي البنك وتقديم الدعم اللازم لهم، والاطلاع على سير العمل، والتأكد من تقديم خدمات مصرفية مميزة لعملاء البنك في جميع الأوقات. وفي هذا السياق قالت محفوظ: ندرك أهمية التواصل مع عملائنا وخدمتهم على مدار الساعة من خلال موظفي مركز الاتصال الذين لا يألون جهدا في خدمة العملاء، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الزيارة لموظفي مركز الاتصال ومشاركتهم مأدبة الإفطار أثناء عملهم لتعزيز روح الأسرة الواحدة بين جميع الموظفين على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية. وأكدت أن البنك التجاري الكويتي يوظف أفضل التقنيات الرقمية الحديثة في مجال الاتصال والتواصل مع عملائه ويعمل على حل كل المشكلات التي تواجه العملاء عند إتمام عملياتهم المصرفية من خلال وسائل متعددة مثل الدردشة ومحادثات الفيديو، لافتة إلى أهمية دور مركز الاتصال (888225-1) في التواصل مع عملاء البنك بالرد على اتصالاتهم الواردة سواء من الكويت أو عند سفرهم للخارج ومساعدتهم في إجراء العديد من المعاملات المتعلقة بحساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية والاستفسار عن التحويلات بين الحسابات أو سداد الفواتير وغيرها من المعاملات المصرفية الأخرى. وأضافت أن مركز الاتصال في «التجاري» يقدم للعملاء العديد من الخدمات الأخرى مثل الإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة، إضافة إلى الكثير من الخدمات المصرفية لضمان أمن وسرية بيانات العملاء.