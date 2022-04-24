مبارك الخالدي



مع بدء العد التنازلي لانتخابات اتحاد كرة القدم المقررة في 20 مايو المقبل وإعلان عدد من المرشحين تقدمهم رسميا لخوض انتخابات مجلس الإدارة الجديد لدورته المقبلة 2022- 2026، كشف رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف، عن أنه يفكر في الترشح مجددا لرئاسة الاتحاد لكنه ألمح إلى أن ذلك قد يكون مع آخر يوم وقبل إغلاق باب الترشح. وكان نائب رئيس الاتحاد السابق هايف المطيري قد أعلن بشكل رسمي عزمه خوض الانتخابات ممثلا عن نادي النصر، وذلك على منصب نائب الرئيس، فيما أكد مرشح نادي الجهراء أحمد عقلة ترشحه لذات المنصب.



يذكر أن النظام الأساسي الجديد للاتحاد استحدث منصبين لنائب الرئيس أحدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية. وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» أن هناك تباينا وخلافا بين هايف وعقلة حول شغل المنصبين.



كما أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي فهد الهملان عزمه الترشح ممثلا عن نادي الفحيحيل.



وكان أحمد عقلة قد صرح في أحد البرامج، بن هناك اتفاقا بين الأندية على أن يكون رئيس الاتحاد الجديد هو عبدالله الشاهين، مضيفا: «انه رجل صاحب فكر وهو ما يحتاجه الاتحاد في الفترة المقبلة».