ينظم نادي أوكسجين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بطولة «دبي برو» الدولية في مركز دبي التجاري العالمي للمرة الأولى في المنطقة يومي 22 و23 أكتوبر المقبل.



وتقام منافسات هذا الحدث العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب من أبطال بناء الأجسام ومن بينهم 50 محترفا على أقل تقدير. وتشهد البطولة التي ادرجها الاتحاد الدولي على أجندته، إقامة 6 مسابقات للمحترفين والهواة، تتمثل في فئة الفيزيك للرجال (الهواة)، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال (الهواة)، وفئة كمال الأجسام (الهواة)، وفئة الفيزيك للرجال (المحترفين)، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال (المحترفين)، وفئة كمال الأجسام (المحترفين). ويتأهل أول 3 لاعبين هواة في كل فئة إلى مستوى المحترفين، في حين يتأهل أول المحترفين في كل فئة إلى مستر أولمبيا، على أن يتم كشف النقاب عن التفاصيل في مؤتمر صحافي سيعقد يوم 20 أكتوبر.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة الكويتية لبناء الأجسام ـ رئيس مجلس إدارة نادي أوكسجين بدر بودي أن إقامة البطولة في دولة الإمارات العربي وتحديدا في مركز دبي التجاري العالمي يضمن لها تحقيق النجاح بشكل مؤكد، لاسيما في ظل ما تقدمه الدولة من تسهيلات منقطعة النظير في الدخول والمشاركة في البطولات، الأمر الذي جعل منها هدفا لمشاركة أصحاب الأسماء الرنانة في بطولاتها.



بدوره، لفت رئيس اللجنة المنظمة عادل العلي إلى أن اختيار مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة الحدث كونه المكان الأنسب، لاسيما أن البطولة سوف تجذب الجمهور، ونتوقع أن يحضر يوميا ما يتجاوز 400 آلاف متفرج.