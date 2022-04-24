عبد الله قنيص



ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة مسؤول في وزارة الكهرباء والماء والقضاء بحبسه 7 سنوات مع الشغل وعزله من وظيفته وتغريمه 210 آلاف دينار.



وكان المحامي محمد الصايغ تقدم بشكوى بصفته موكلا عن شركة قال فيها ان المدعى عليه قام بابتزاز موكله وتهديده وترغيبه بالحصول على الرشوة.



وأسندت النيابة العامة للمتهم انه بصفته موظفا عاما حصل لنفسه بطريقة غير مشروعة على ربح ومنفعة بقيمة (105000 د.ك) مائة وخمسة آلاف دينار كويتي من تلك الأشغال بأن شارك المقاول على تنفيذ أعمال المناقصة موضوع العقد. كما أسند إليه أن استعمل سلطة وظيفته لإكراه المجني عليه بأن يتنازل عن حق له لمصلحته.