حنان عبدالمعبود



منحت منظمة مدربي الغوص المحترفين الدولية «بادي»، مركز النادي العلمي الكويتي للسباحة والغوص شهادة الامتياز «PADI GoPro Award»باعتباره أحد أهم مراكز الغوص الرائدة والمعتمدة لدى المنظمة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، وإسهامه في تطوير صناعة الغوص داخل الكويت وخارجها.



جاء ذلك خلال زيارة المدير الإقليمي لمنظمة مدربي الغوص المحترفين الدولية «بادي» لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي كابتن فراس جندي، للنادي العلمي والتي شهدت اجتماعا لمناقشة التحديثات الجديدة الخاصة ببرامج المنظمة.



وأشاد جندي بالمستوي المتميز للغواصين ومدربي الغوص الكويتيين عموما ومدربي غوص مركز النادي العلمي للسباحة والغوص خصوصا، مشيرا إلى تزايد عدد الغواصين الحائزين الدورات الاحترافية التي تقدمها المنظمة خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح أن مركز النادي العلمي للسباحة والغوص يعد أحد أهم المراكز الرائدة في الكويت والمعتمدة لدى منظمة «بادي» العالمية، وله دور كبير في تطوير رياضة الغوص في الكويت، مبينا انه بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين السابقين لم يتمكن من زيارة الكويت، وبعد ان استقرت الأوضاع تمت جدولة الزيارات التي تقوم بها المنظمة من خلال مديريها الإقليميين لمتابعة أعمال ونشاطات مراكز الغوص التي تخضع لإشرافها والمعتمدة لديها.



ولفت إلى ان مركز النادي العلمي للسباحة والغوص هو واحد من مركزين في الكويت متخصصين في تطوير مهارات مدربي الغوص، موضحا ان زيارته للنادي العلمي الكويتي تخللها عقد اجتماع مصغر مع مدرب المدربين ومدير مركز النادي العلمي للسباحة والغوص الكابتن مشاري ومجموعة من مدربي المركز، لمناقشة تطورات وتحديثات البرامج الخاصة لنظم ومعايير جودة التدريب وإجراءات الأمن والسلامة التي تتبعها المنظمة للمساهمة في تطوير رياضة الغوص.



نتائج إيجابية



وأضاف انه بالرغم من فرض قيود على السفر خلال فترة جائحة كورونا إلا ان دول مجلس التعاون الخليجي عموما والكويت خصوصا حققت نتائج إيجابية في صناعة الغوص، حيث شهدت نموا ملحوظا أكبر من فترة ما قبل كورونا بفضل برامج وتطبيقات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي اعتمدت عليها المنظمة.



ولفت إلى ان ما يميز النادي العلمي الكويتي أنه يستقطب مختلف الفئات العمرية وخاصة فئة الشباب الذين لهم ميول واهتمامات وهوايات مختلفة، وهذا التنوع يحدث نوعا من تبادل الأنشطة أي ان الراغبين في هواية معينة يستطيعون ان يتعرفوا على الهوايات الأخرى.



وأشار إلى ان الكويت بها شخصان فقط حاصلان على لقب «مدرب المدربين» واحد منهما هو مدير مركز النادي العلمي للسباحة والغوص كابتن مشاري الخباز.



ترتيب الأولويات



وأوضح ان ما أنقذ العديد من مراكز الغوص على مستوى العالم خلال فترة جائحة كورونا هو توافر برامج وتطبيقات التعليم الإلكتروني، حيث ان المنظمة أعادت ترتيب أولوياتها وجدولتها من خلال تصميم جميع برامجها وتوفيرها بأحدث تقنيات التعليم الإلكتروني وطرحها لمراكز الغوص بمختلف اللغات، ومنها اللغة العربية التي أصبحت من اللغات الرئيسية لبرامج المنظمة وتطبيقاتها، وتم توفير أغلب الدورات التخصصية والدورات الرئيسية باللغة العربية.



وأشار إلى ان هناك تطويرا طرأ على منظمة «Project AWARE» غير الربحية والمختصة في برامج حماية البيئة البحرية وتعمل مع غواصين متطوعين، وتعد احدى الأذرع الرئيسية لمنظمة «بادي»، موضحا انها شهدت في الآونة الأخيرة توسعا بسبب دخول شركاء عالميين مثل «ناشيونال جيوغرافيك» وجهات أخرى للارتقاء بأعمالها البيئية وأصبح اسمها الحالي «THE AWARE FOUNDATION».



شهادة الامتياز



من جانبه، أعرب مدير مركز النادي العلمي للسباحة والغوص مدرب المدربين الكابتن مشاري الخباز، عن سعادته وفخره بالإنجاز الذي حققه مركز النادي العلمي للسباحة والغوص وحصوله على شهادة الامتياز «PADI GoPro Award» من منظمة مدربي الغوص المحترفين الدولية «بادي» التي تعد الأعرق في مجال تدريب الغوص على مستوى العالم.



وأضاف أن رياضة الغوص في الكويت شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة.



وأوضح الخباز ان اختيار منظمة بادي لمركز النادي العلمي للسباحة والغوص ليكون ضمن جدول زيارات هذه المنظمة العريقة مدعاة للفخر، ودليلا واضحا لما وصل إليه من مستوى متميز ليكون ضمن أهم مراكز الغوص الرائدة والمعتمدة لدى المنظمة.



وأشار إلى أن ندوة تحديثات «بادي» التي تعد الحدث الأبرز على صعيد صناعة الغوص في العالم، قد عقدت بمركز النادي العلمي للسباحة والغوص من قبل 5 مرات كونه أحد مراكز التدريب الحائزة تصنيف 5 نجوم من المنظمة..



ولفت إلى ان منظمة «بادي» تعتبر الأولى عالميا في ادخال التعليم الإلكتروني في مجال تدريب الغوص، حيث طورت العديد من التطبيقات الإلكترونية خلال السنوات الماضية للارتقاء بمهارات الغواصين وإطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم الغوص.



وأشار الخباز إلى ان المنظمة منحته هذا العام لقب مدير دورة إعداد مدربين ذهبي لعام 2022، وذلك للمرة الرابعة بسبب نجاح مركز النادي العلمي للسباحة والغوص في تدريب عدد كبير من مدربي الغوص من مختلف المراكز في الكويت، واجتيازهم بنجاح اختبارات هذه الدورات التي تعقد بمتابعة وإشراف منظمة «بادي» العالمية.