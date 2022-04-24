أجريت انتخابات أعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية للفترة 2023-2026 في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك كجزء من الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).



خلال هذا الحدث، تم انتخاب جمهورية أوزبكستان بالإجماع (الموافقة العالمية) كعضو في لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية للفترة 2023-2026.



واللجنة هي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.



وقد تم تأسيسها في عام 1992 لتقديم المساعدة الاستشارية المؤهلة للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول موضوعات علمية وتقنية وابتكارية وهندسية من أجل تحسين السياسة في هذا الاتجاه.



وتلعب اللجنة دورا مهما في تطوير التوصيات والمبادئ التوجيهية بشأن العلم والتكنولوجيا داخل نظام الأمم المتحدة المشترك.



تتكون اللجنة من 43 دولة ينتخبها أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



أمانة اللجنة هي مؤتمر التجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهو هيئة رئيسية تابعة للجمعية العامة في مجال التجارة والتمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.



أعضاء اللجنة يجتمعون في مدينة جنيف.



وستنضم الدول المنتخبة حديثا، بما في ذلك أوزبكستان، إلى اللجنة اعتبارا من 1 يناير 2023.