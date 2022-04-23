تمكن رجال الجمارك في الجمرك الجوي بمطار الكويت الدولي من ضبط مسافرة قادمة من دولة آسيوية بحوزتها 8 كيلو من مادة الماريغوانا الصافية.

وفي تفاصيل الضبطية أن راكبة آسيوية كانت على متن طائرة قادمة من دولة الهند، وصلت إلى البلاد عبر مطار الكويت الدولي ، واتباعاً للإجراءات المعمول بها تم الكشف على أمتعتها الشخصية بعد أن ساور الشك المفتش الجمركي، وبفحصها تم العثور على 8 كيلو غرامات من مادة الماريغوانا الصافية قامت بإخفائها بين أمتعتها الشخصية.

وبناء عليه، تم ضبط المسافرة الآسيوية، وإحالتها والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.