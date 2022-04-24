توج نادي (باريس سان جيرمان) بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه رغم تعادله مع ضيفه (لانس) بنتيجة 1 - 1 في المباراة التي جمعتها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة ال 34 من المسابقة.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول والحاسم لباريس سان جيرمان بمساعدة نيمار في الدقيقة ال 68 قبل أن يدرك كورنتين جيان التعادل للانس بمساعدة ديفير ماتشادو في الدقيقة ال 88 من عمر المباراة التي جرت في ملعب (بارك دي برنس).

وبهذا التعادل تصدر فريق العاصمة الفرنسية جدول الترتيب بعدما ارتفع رصيده إلى 78 نقطة بفارق 16 نقطة عن الوصيف (أوليمبك مارسيليا) الذي يحتل المركز الثاني ب 62 نقطة.

وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز فريق (موناكو) على مضيفه (سانت إيتيان) بنتيجة 4 - 1 ليرتفع (موناكو) إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.