مفرح الشمري

قام وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين بجولة تفقدية شملت استوديوهات التلفزيون و الاذاعة و محطات الإرسال للتأكد من جاهزية المواقع و استوديوهات البث التلفزيوني و الإذاعة و مواكبتها لأحدث التقنيات بهدف المتابعة والتطوير لما يخدم العمل الإعلامي.



و أكد الوزير حرصه الدائم على متابعة العاملين في وزارة الإعلام عن كثب ودعمه المتواصل لحل جميع العقبات التي تواجه العاملين في جميع قطاعات الوزارة المختلفة و توفير أجواء العمل المناسبة للعطاء و الإبداع.

و ثمن وزير الاعلام و الثقافة جهود موظفي الوزارة الملحوظة خلال شهر رمضان المبارك ، داعياً إلى مزيد من العطاء والتميز والدقة في العمل، انطلاقاً من إيمانه الشديد بأهمية التطوير و مواكبة التكنولوجيا الحديثة.