توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تنخفض الرؤية الأفقية اليوم الأحد بسبب الغبار العالق، مشيرة إلى ان الطقس غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 15 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 34 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 23 درجة مئوية.