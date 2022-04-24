أعلنت سفارة دولة الكويت في الهند اليوم الأحد، تنفيذها مشروع إفطار صائم السنوي بإشراف الأمانة العامة للأوقاف بتبرع كريم من أهل الخير في الكويت.

وقالت السفارة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنها قامت بالتنسيق مع العديد من الجمعيات الخيرية الهندية في مختلف الولايات ضمن اطار حملة الكويت بجانبكم بتوزيع أكثر من 2200 سلة تحتوي على مواد غذائية أساسية على عدد كبير من الاسر الهندية.

وأعرب سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم عن شكره للجهات الكويتية لاسيما الأمانة العامة للأوقاف والشعب الكويتي الذي جبل على حب العمل الخيري وتقديمهم المساعدة للمحتاجين.

وذكر الناجم أن مشروع افطار صائم بالهند للعام الحالي هو الأضخم مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم توزيع حوالي 42 طن من المواد الغذائية وأن المشروع لم يتوقف حتى في أحلك الظروف التي مرت بها الهند العام الماضي بسبب جائحة (كورونا).

من جهته أعرب أمين عام جمعية الغزالي الخيرية عبدالعزيز الأعظمي أحدى الجمعيات المنفذة للمشروع هذا العام عن تقديره لدولة الكويت ومؤسساتها الخيرية لاستمرارها بتقديم الدعم للأسر المحتاجة.

وعبر الافراد والاسر المتعففة التي تلقت السلات الغذائية عن امتنانها وتقديرها للكويت خاصة في ظل الظروف الصعبة المصاحبة لجائحة (كورونا).

يذكر أن هذا المشروع السنوي الذي يقام في مختلف دول العالم يؤكد الدور الانساني لدولة الكويت وشعبها ويجسد معاني البذل والعطاء.