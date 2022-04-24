أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن إضافة خدمة جديدة في التطبيق الحكومي للخدمات الالكترونية ‫(سهل)‬ مقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي خدمة (إعادة صرف بدل الايجار) والتي يمكن التقديم عليها مباشرة من خلال التطبيق لمستحقي هذا البدل.

و بين كاظم أنه يمكن لمستحقي بدل الايجار ممن يرغبون بالتقديم على طلب إعادة صرفه القيام بإستخدام الخدمة عبر تطبيق (سهل) من خلال قائمة (خدمات) واختيار خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقيام برفع الوثائق المطلوبة مباشرة من خلال الهاتف الذكي عبر التطبيق الحكومي للخدمات الالكترونية (سهل) لبدء هذه المعاملة إلكترونيا مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون عناء المراجعات لمبنى او فروع المؤسسة.

و اوضح كاظم ان التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) ماضٍ في عملية إضافة خدمات جديدة من قبل الجهات الحكومية من اجل تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية للمواطنين من مستخدمي التطبيق وبطريقة إلكترونية تقدم لهم مباشرة مع إمكانية متابعة الموقف التنفيذي لمعاملاتهم عبر قائمة (اشعارات) داخل تطبيق (سهل).