دعت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تقلبات الطقس وموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا وأدت إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.

وحثت الوزارة في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع على عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ 112 لتقديم المساعدة الأمنية أو المرورية.

كما دعت جميع مرتادي البحر إلى إبلاغ خفر السواحل على الرقم 1880888 قبل نزول البحر والاتصال على نفس الرقم عند التعرض لأي ظرف طارئ أثناء التواجد في البحر أو عند الحاجة لتقديم المساعدة.