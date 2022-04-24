كرمت جمعية الإصلاح الاجتماعي خاتماً للقرآن الكريم بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله وسلم ومشايخهم والطلاب المشاركين في المعتكف القرآني وعددهم 120 طالبا اعتكفوا في مسجد عبد العزيز حمادة بالروضة ، وذلك برعاية ، و ذلك يوم السبت 23 أبريل برعاية وحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد مذكور المذكور وعدد من أولياء أمور الطلاب المكرمين

وقد توجه د. خالد المذكور بالشكر إلى الطلاب المجازين ومشايخهم وأولياء أمورهم معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير في خدمة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك شهر القرآن ، كما عبر عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف على حضوره مثمناً جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رعاية وتنظيم الأنشطة القرآنية والدعوية والإيمانية بمساجد دولة الكويت طوال الشهر الكريم .



وأكد د. المذكور حرص جمعية الإصلاح الاجتماعي على الاهتمام بالقرآن الكريم والعناية بحفظه وتجويده، وتأسيس جيل حافظ لكتاب الله يتدبر القرآن ويعمل به.

ومن جانبه قال رئيس قطاع الدعوة والتثقيف الشرعي بجمعية الإصلاح د. حمد المزروعي: في عرس قرآني وإيماني تم بحمد الله تكريم الحافظين بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتكريم مشايخهم وأيضًا تكريم الطلاب المشاركين في المعتكف القرآني وعددهم 120 طالباً من النشء تقديرا لما أنجزوه من حفظ القرآن الكريم طوال فترة المعتكف لأكثر من 20 يوماً ، وقد تم إهداء المكرمين بشت ومصحف القراءات وسط فرحة وابتهاج من الطلاب وأولياء أمورهم .

وتوجه المزروعي بالشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا الإنجاز، والشكر موصول إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على حضوره الكريم وتعاون الوزارة في تنظيم المعتكف القرآني، سائلاً الله عز وجل السداد والتوفيق للجميع في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.