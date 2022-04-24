بشرى شعبان

في إطار متابعة مهامها الإشرافية على أنشطة جمع التبرعات بالبلاد، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن فرق التفتيش الميدانية في مختلف المحافظات قامت بتنفيذ عدد 685 زيارة تفتيشية للمساجد ومقار الجمعيات الخيرية، وتم الإشراف على حملتين لتوزيع السلال الغذائية، إلى جانب رصد وإزالة 26 كشك جمع ملابس غير مرخصة، ورصد 8 أشخاص قاموا بالدعوة لجمع تبرعات دون ترخيص وتم تحويلهم النيابة العامة.

كما تم مخاطبة الجهات المختصة ذات الصلة بشأن رصد مخالفات 13 مخالفة ، و 17 اعلانا مخالفا بالمساجد وإعلانين مخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي تم مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات لحجبها.