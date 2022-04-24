تقدم طلبات الصرف لجهة العمل خلال الفترة من 24 أبريل حتى 15 مايو.. ولا استقبال لأي طلب بعد انقضاء هذه المدة

ترسل الطلبات عن طريق البريد إلى جهاز الشؤون الإدارية بموعد أقصاه 31 مايو

عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة إجراءات صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وتضمنت الاجراءات التي تنشرها "الأنباء"، ان تقدم طلبات الصرف لجهة العمل خلال الفترة من 24 ابريل حتى 15 مايو، بحيث لا يتم استقبال اي طلب بعد انقضاء هذه المدة.

وجاء في الاجراءات ان تقوم جهة العمل بمراجعة بيانات الطلبات المقدمة والتأكد من صحة رصيد الاجازات مع مراعاة أحكام المادة ٣٩ من نظام الخدمة المدنية بشأن عدم استحقاق الموظف عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو تم استعارته للعمل بمكان آخر او موقوفا عن العمل او مرافقاً المريض او اي اجازة خاصة لمدة 6 أشهر فأكثر ، فضلا عن عدم استحقاقهم لرصيد عن ايام الانقطاع عن العمل .

وبينت الاجراءات انه يجب التأكد من توافر كافة الشروط ، خاصة وان عدم وجود عقوبة تأديبية قائمة، وحصول الموظف على تقييم ممتاز فعلي عن آخر سنتين.

وافادت الاجراءات انه يجب أن ترسل الطلبات عن طريق البريد الى جهاز الشؤون الادارية "ادارة الوظائف العامة - ادارة العقود الخاصة" وذلك في موعد اقصاه 31 مايو ، علما انه يجب أن تكون الطلبات المرسلة للوزارة بموجب النموذج الخاص ولكل جهة اتخاذ ماتراه مناسبا من اجراءات لضمان صحة البيانات قبل اعتماد النموذج وارساله للوزارة ، حيث تقع عليه مسؤولية صحة تلك البيانات.