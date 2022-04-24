أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد، توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية تتضمن أوراقا نقدية من كل فئات الدينار الكويتي وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات ل"توزيع العيادي" مع حلول عيد الفطر.

وقال (المركزي) في بيان صحافي إن خدمة أجهزة السحب الآلي متوفرة في مجمع الأفينيوز ومجمع 360 مول وذلك بداية من اليوم حتى 4 مايو المقبل موضحا أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) والمجمعين المذكورين.

واضاف البيان ان المركزي زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت.

وبين ان الخدمة لقيت فيما سبق ترحيبا وإقبالا كبيرين من المواطنين والمقيمين لا سيما انها وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية خصوصا الفئات الصغرى التي لا تتوفر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.