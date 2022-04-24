قتل فهد بعدما هاجم شرطيا وأثار الذعر في مدينة قائم شهر بشمال إيران، وفق ما أفاد الاعلام المحلي الأحد.

وقال رئيس دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران مسلم آهنكَري إن الحيوان "قتل بعد إصابته برصاصتين في محاولة لانقاذ حياة الشرطي"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأشار الى أن الفهد فارق الحياة "رغم جهود الأطباء البيطريين" لانقاذه.

وكان الناطق باسم الدائرة نفسها كميار ولي بور قال في وقت سابق إن الحيوان "هاجم شرطيا وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة"، وفق ما نقلت عنه "إرنا".

وأشار الى أن الحال الصحية للشرطي الجريح "لا تثير القلق".

وانتشرت على مواقع التواصل في الجمهورية الإسلامية، العديد من الأشرطة المصوّرة التي تظهر فهدا واقفا على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز الى الرصيف ويلوذ بالفرار.

وأظهرت الأشرطة عددا من السكان المذعورين الذين يركضون بعيدا منه.

وأكدت "إرنا" أنه تم في وقت لاحق إلقاء القبض على الفهد ونقله الى محمية في سمسكنده بالمحافظة نفسها.

ونقلت عن ولي بور قوله إن الدوائر البيئية تحقق في ما إذا الفهد دخل المدينة آتيا من منطقة برّية، أو أنه من الحيوانات التي تتم تربيتها بشكل غير شرعي في بعض المنازل.

وأوردت صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران، أن حيوانات برية مثل الذئاب والثعالب رُصدت خلال الفترة الماضية في مناطق مدينية.

وأفادت على سبيل المثال عن رصد دبّ في مدينة مرودشت بجنوب البلاد، واعتداء ذئب على سيدتين مسنّتين في مدينة خلخال في الشمال الغربي.