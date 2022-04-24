أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن إطلاق أول دليل له على الإطلاق لترخيص الأندية في كرة القدم النسائية كجزء من هدفه في تسريع الاحتراف وتطوير كرة القدم للسيدات.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي:" واعترافاً بالدور الرئيسي الذي تلعبه الأندية في تطوير اللعبة النسائية وإنشاء أدوات خاصة وبرامج محددة تدعم البيئة الفريدة لكرة القدم النسائية، سيوفر الدليل الجديد لترخيص الأندية في كرة القدم النسائية للمرة الأولى على الإطلاق موردا مخصصا ومحددا لتعزيز ترخيص الأندية في كرة القدم النسائية. وسيعزز هذا بدوره مسارات اللاعبات من السيدات والفتيات على مستوى الأندية وسيرفع المعايير العامة في الأندية حول العالم، كأداة شاملة وعملية من شأنها أن تدعم جميع الاتحادات الأعضاء الـ 211 ??????في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إنشاء وتنفيذ إطار ترخيص للأندية لمسابقات كرة القدم النسائية الخاصة بكل منها".

وأضاف أن الدليل الجديد يتضمن عشر خطوات يمكن للاتحادات الأعضاء اتباعه من أجل إنشاء ترخيص النادي، بالإضافة إلى ثماني خطوات إضافية ستمكّن الفرق من الحفاظ على هياكل ترخيص الأندية الخاصة بهم على أساس موسم تلو الآخر.

وقالت ساراي بارمان المشرف علي كرة القدم النسائية بالفيفا:" تطوير الفرق القوية والمستدامة هو مجال رئيسي للتطوير والاحتراف المستقبلي لكرة القدم للسيدات".

وأضافت :" واحدة من أكثر الطرق فعالية لتمكين الأندية من رفع المعايير العامة ومسارات الأداء للاعبات تكون عن طريق ترخيص الأندية لمساعداتهم على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل، بالتماشي مع الاستثمار الكبير والمستمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في تراخيص الأندية الحالية وبرامج تطوير الاتحاد الدولي لكرة القدم"