دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد مختلف الحكومات إلى تجديد الالتزام بالحوار والحلول العالمية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام.

وقال جوتيريش، عبر حسابه على موقع تويتر، :"تتعرض مبادئ التعاون متعدد الأطراف لأكبر الضغوط منذ تأسيس الأمم المتحدة".

وأضاف :"ومع احتفالنا بيوم الدبلوماسية، أدعو جميع الحكومات والقادة إلى تجديد التزامهم بالحوار والحلول العالمية- الطريق الوحيد المستدام من أجل السلام".

ويهدف اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، الذي يحل في الرابع والعشرين من نيسان/أبريل، إلى إعادة تأكيد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية.