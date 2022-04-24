ذكرت صحيفة دايلي ستار البريطانية أن نادي برشلونة الإسباني جعل صفقة الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول لكرة القدم، كأولوية عن صفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الصحيفة إن إدارة برشلونة ترى أنه أفضل للفريق الكتالوني، وتريد استغلال رعاية شركة سبوتفاي الجديدة التي ستدر بالملايين لحسم الصفقة وجذب أنظار، محمد صلاح، لخوض تجربة جديدة ليساعد النادي على الفوز بالألقاب وعلى رأسها الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحركات الإسبانية زادت في الفترة الأخيرة بعد حالة عدم اليقين التي تحوم حول مفاوضات تجديد التعاقد مع صلاح والذي ينتهي في صيف 2023.

وأضافت أن النجم المصري صاحب الـ29 عامًا، يعد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة، وهو أفضل هدافي هذا الموسم كما يعد صلاح جزءًا أساسيًا من مظهر المدير الفني يورجن كلوب .

ولكن مع بقاء 14 شهرًا فقط على عقده، هناك عنصر من عدم اليقين حول مستقبل صلاح في النادي لتسجل فرق مختلفة اهتمامًا بانتقاله مجانًا نهاية الموسم المقبل، بما في ذلك باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وتابعت الصحيفة أنه بعد إبرام برشلونة صفقة بملايين الجنيهات الاسترلينية في وقت سابق من هذا العام، فإن لديها القوة المالية لجذبه إلى النادي خاصة أن أزمة النادي المالية الموسم الماضي شهدت بيع أسطورة النادي ليونيل ميسي ومواهب مثل إيمرسون رويال وأنطوان جريزمان.

وفي محاولة لتصحيح ذلك، قد تكون خطوة صلاح وشيكة حيث يتطلع المدير الفني هيرنانديز تشافي لاستعادة برشلونة كمنافس على لقب الدوري الإسباني مرة أخرى.

وكانت هناك تقارير تفيد أمس بأن مسئولي برشلونة تحدثوا إلى وكيل صلاح وأوضحوا أنهم حريصون على جلب النجم المصري إلى ملعب نو كامب حيث يتطلعون لإعادة بناء النادي.

ويأتي هذا التحرك الإسباني بعدما قال صلاح في حوار لمجلة بريطانية مؤخرا "لا أعرف ما إذا كنت سأبقى لسنوات عديدة في ليفربول، يتبقى في عقدي عام واحد، أعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد، لكن العقد لا يتعلق بالمال على الإطلاق".

وينتهي عقد الدولي المصري محمد صلاح، مع فريقه الإنجليزي في صيف 2023 ولم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق يرضي الطرفين