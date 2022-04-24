أعلنت السلطات المحلية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية أنها طلبت من آلاف السكان إخلاء منازلهم في وقت تواجه فيه "نصف الولاية" خطر اتساع حرائق الغابات.

وقالت حاكمة الولاية ميشيل لوجان جريشام في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن أكثر من 20 حريقا هائلا اندلع في ما لا يقل عن 16 مقاطعة من أصل 33 في الولاية، حيث تزيد الرياح العاصفة وظروف الجفاف من استعارها.

وأضافت الحاكمة أن "نصف الولاية لديها مشاكل حرائق". ومنذ يوم الجمعة، تم إعلان حالة الطوارئ في خمس مقاطعات.

وأشارت إلى أن "هذا الأمر التنفيذي يجعل التمويل وموارد الولاية متاحة للمجتمعات المحلية التي تكافح حرائق الغابات المستمرة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مسؤولو الإطفاء إن حريقين كبيرين في شمال نيو مكسيكو اندمجا وأحرقا مجتمعين 42341 آكرا.

وأفادت الحاكمة أن "موسم المخاطر لدينا مبكر بشكل لا يصدق وخطير". وذكرت وسائل إعلام محلية أن موسم حرائق الغابات في المنطقة يبدأ عادة في مايو أو يونيو.

ولفتت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن قرابة اثني عشر حريقا كبيرا وغير محتوى يشتعل من أريزونا إلى تكساس بانهاندل في جنوب غرب الولايات المتحدة بسبب ظروف الرياح والجفاف.