نجح العداء الكيني سيبريان كوتوت في تحقيق أفضل رقم قياسي له منذ عام 2013، ليفوز بماراثون هامبورج في ساعتين وأربع دقائق و 47 ثانية، متفوقا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنه إليود كيبشوج .

وكان الزمن الذي حققه كوتوت أقل بكثير من الرقم الذي حققه البطل الأولمبي مرتين كيبشوج والبالغ ساعتين وخمس دقائق و30 ثانية، والذي حققه قبل تسعة أعوام.

وشهدت منافسات السيدات تحقيق الاثيوبية يالمزرف يهولاف رقما قياسيا، في أول ظهور لها في سباق 2ر42 كيلو متر.

وسجلت العداءة الأثيوبية زمنا قدره ساعتين و17 دقيقة و23 ثانية، لتحطم الرقم المسجل باسم مواطنتها ميسليش ميلكامو بأكثر من أربع دقائق ونصف.