حذرت الخدمة السرية مارك ميدوز، آخر رئيس لموظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من احتمال حدوث أعمال عنف عندما عقدت جلسة مشتركة للكونجرس في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 لإعلان فوز جو بايدن في الانتخابات، حسبما أظهرت سجلات جديدة بمحكمة.

وقال محام بالبيت الأبيض لميدوز وعدة أعضاء جمهوريين بالكونجرس إن تبني خطة ثانوية لعمل قوائم "بديلة" لناخبي الانتخابات الرئاسية لمنع فوز بايدن ليست "سليمة قانونيا" لكن تم المضي قدما بها، وفقا لسجلات اللجنة المختارة بمجلس النواب المكلفة بالتحقيق في أحداث شغب الكابيتول، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وقالت كاسيدي هاتشينسون، وهي مساعدة خاصة بالبيت الأبيض في عهد ترامب، للجنة عن ميدوز خلال مقابلة في السابع من آذار/ مارس "لا أريد أن أتكهن ما إذا كان قد تصورها ا كمخاوف حقيقية أم لا، لكنني أعلم أن أشخاصا تقدموا إليه بمعلومات وأشاروا إلى أن السادس من كانون الثاني/ يناير قد يشهد أعمال عنف".