ينتهي المخرج المصري أحمد الجندى من عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأخيرة لمسلسل (الكبير أوى 6)، الأسبوع الحالي لتسلميها للقنوات الفضائية التي تقوم بعرض العمل حاليا .

وتدور أحداث العمل في الموسم السادس وبعد مرور عدة أعوام، يتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة.

واستغرقت تصوير المسلسل أكثر من ثلاثة أشهر، حيث احتفل فريق العمل بتصوير آخر مشهد يوم الخميس الماضي .

"الكبير أوى" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.