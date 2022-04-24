ذكر محافظ البنك المركزي الإيطالي، إجنازيو فيسكو، أن الصراع في أوكرانيا "حدث مريع"، لكن التداعيات الاقتصادية للحرب ليست كبيرة بما يكفي لدفع إيطاليا إلى ركود.

جاءت تصريحات فيسكو في مقابلة مع خدمة "تي جي 3" الإخبارية التابعة لتلفزيون راي.

وقال فيسكو وهو أيضا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إن الحدث ليس له "البعد العالمي" لآخر أزمة مالية عالمية أو الجائحة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المقابلة.

وأضاف أنه يتوقع أن تظل أسعار النفط والغاز مرتفعة في الشهور القليلة المقبلة.

وتابع "الأسعار سوف تتأرجح حول هذه المستويات المرتفعة وسوف تنخفض في النهاية في مسار الربع الثاني وبشكل أكثر حسما في نهاية العام".