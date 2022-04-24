حققت حركة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وإليه ارتفاعا جيدا خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ابريل من العام الحالي لتسجل نسبة 50 % عن العام الماضي.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" ، سجلت أرقام الذين استخدموا المطار خلال شهر آذار/مارس الماضي (الشهر الثالث من العام الحالي) 412 ألفا و649 مسافرا ، توزعوا بين 201 ألف و536 في المغادرة و 206 و532 للوصول، و 2581 ترانزيت ، مشيرة إلى أن 1761 طائرة هبطت في المطار وأقلعت منه 1757 طائرة،

وحسب الوكالة ، كانت أعداد الذين استخدموا المطار خلال الشهر الثالث من العام الماضي مئتي ألف راكب.

ولفتت إلى وصول ومغادرة 227 ألفا و849 حتى تاريخ العشرين من الشهر الجاري.