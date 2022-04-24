أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني مواصلة العمل على تعزيز مكانة الوكالة والحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها.

وقال لازاريني، في رسالة وجهها إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وحصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منها، إن جهودا تبذل للحصول على موارد كافية لتغطية جميع الخدمات المقدمة للاجئين والرواتب لموظفي الأونروا.

وذكر لازاريني أن النقص السنوي في ميزانية البرامج الأساسية للوكالة يقترب بانتظام من 100 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الماضية وهذا مبلغ متواضع إذا ما قيس بمساهمة الوكالة في حقوق الإنسان والاستقرار في المنطقة.

وأكد مفوض أونروا بذل الجهود لاستمرار دعم الأونروا عبر التواصل والتشبيك والحوار مع جميع الأطراف المعنية، والدول المانحة والقطاع الخاص والأعمال الخيرية، والعالم الإسلامي، والمؤسسات المالية الدولية.

واعتبر أن مؤتمر التعهدات السنوي بشأن الوكالة الذي سينظم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو المقبل في نيويورك فرصة لدعوة المجتمع الدولي لإظهار التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الوقوف على حافة الهاوية أمر مقلق للاجئين وموظفي الأونروا والبلدان المضيفة.

وأكد أن تسليم أو نقل المسؤوليات والبرامج من الوكالة لمنظمات أخرى ليس مطروحا على الطاولة، مشددا على عدم وجود أي عبث بولاية الأونروا كما انه لا يمكن الاستغناء عنها وسيظل الوضع كذلك.

وأشار إلى أن الوكالة تستعد للتصويت على تجديد ولايتها في نهاية العام، متوقعا أن تحظى بمستوى عال من الدعم السياسي في ظل عدم وجود حل يشمل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها وذلك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.

وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين ظروف الحياة في المخيمات.