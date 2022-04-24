أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى حول أمن الطيران واتفقتا على تعزيز التعاون للاستعداد لتعافي حركة السفر الجوي وسط التباطؤ بسبب كوفيد.19-

وذكرت وزارة "الأراضي والبنية التحتية والنقل" الكورية الجنوبية أنها توصلت إلى اتفاق مع إدارة أمن النقل الأمريكية، في جولة عاشرة من الاجتماعات حول أمن الطيران، عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وفي اجتماع عبر الفيديو، اتفق الجانبان على تحسين وتعزيز شهادة الأداء ومصداقية أجهزة أمن الطيران لمنع الإرهاب ضد الرحلات الجوية والمطارات.

ولتحقيق هذا الهدف، وقع الجانبان على خطاب نوايا، يضع سبلا محددة للتعاون.

كما اتفقت الوزارة الكورية الجنوبية وإدارة أمن النقل الأمريكية على السعي لإجراء تبادل منتظم لموظفيها.