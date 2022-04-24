بعد إلغاء إلزامية إرتداء كمامات بالمدارس في ألمانيا، ستنتهي أيضا إلزامية إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد حاليا.

وكشف استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أنه تم بالفعل إلغاء إلزامية إجراء الاختبارات في 6 ولايات حاليا، أو سوف تنتهي الإلزامية هذا الأسبوع، فيما ستنتهي في ست ولايات أخرى مع نهاية الأسبوع وبحد أقصى مع بداية شهر أيار/مايو.

وسوف يستمر إجراء اختبارات الكشف عن كورونا بالمدارس خلال شهر أيار/مايو في ولايتي برلين وتورينجن فقط، حيث يستمر في تورينجن حتى السادس من أيار/مايو، ويستمر في برلين "حتى إشعار آخر"، بحسب بيانات صادرة من الإدارة التعليمية.

ولم يتم الإعلان عن أية قرارات من هامبورج وزارلاند حتى الآن بشأن التعامل مع الاختبارات بدءا من أيار/مايو.

وتنتقد نقابات واتحاد المعلمين الألمان إنهاء إلزامية إجراء الاختبارات.