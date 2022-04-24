قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إن تخفيف إجراءات كوفيد- 19 على نطاق واسع سيعيد البلاد إلى وضعها السابق قبل الجائحة تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية.

ودعا رئيس الوزراء مواطنيه في منشور على موقع فيسبوك بعد يوم من إعلان هذه التغييرات إلى الاستمرار في التحلي بالمسؤولية المجتمعية والعناية بالآخرين.

وكتب لي: "إن هذه التغييرات ستعيدنا إلى وضع ما قبل كوفيد- .19 أنا واثق من أن الجميع سيتحلى بالمسؤولية الاجتماعية، ووضع الكمامات عندما تكونون في أماكن مغلقة، وعزل أنفسكم إذا شعرتم بتوعك، والحرص على بعضكم البعض".