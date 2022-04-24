ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة يراقب عن كثب مستوى اللاعب الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي أياكس، لضمه في فترة الانتقالات المقبلة في الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تقارير فنية جيدة عن اللاعب قد وصلت إلى الجهاز الفني في نادي برشلونة، أن ما يسهل انتقال اللاعب هو أن أياكس لا يطلب الكثير من الأموال في بيع صفقاته عكس أندية أخرى، وربما تدخل صفقات تبادلية أخرى تتضمن لاعبين شباب من برشلونة.

ويبحث نادي برشلونة عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خاصة الخط الدفاعي في الموسم المقبل بطلب من المدير الفني، تشافي هيرنانديز، من أجل عودة أقوى للمنافسة على البطولات.

وحقق فريق برشلونة انتصارا صعبا على مضيفه ريال سوسيداد بهدف نظيف، مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري الاسباني لكرة القدم.

واستعاد برشلونة بهذا الانتصار وصافة جدول ترتيب فرق الليجا الاسبانية، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، فيما يتبقى للبرسا مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 55 نقطة في المركز السادس.