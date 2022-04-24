عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ "الأنباء"، انه لن يتم صرف السلفة المالية الثانية من الصندوق المالي للمدارس والتي يتم تحويلها لحسابات المدارس بمختلف مراحلها التعليمية في الفصل الثاني دون اغلاق فواتير الدفعة الاولى والتي صرفت في الفصل الاول من العام الدراسي الحالي، منوهةً الى انه لن يتم تحويل المبالغ في حال وجود مبلغ في الرصيد المدرسي .

واضافت المصادر ان المدارس تقوم بصرف السلفة على اقسام المواد التعليمية واحتياجاتها (أحبار – أقلام – ملفات – أوراق تصوير) اضافةً الى المجالات المتعددة والأدوات المكتبية وأعمال الصيانة البسيطة والعاجلة والطارئة فقط، مشددةً على ضرورة الالتزام بشروط وإجراءات نظام الصندوق المالي خلال العام الدراسي.

وكانت بعض المدارس طالبت التربية بصرف الدفعة الثانية من الصندوق المالي غير ان النظام الخاص بالسلفة يشترط " تصفير " حساب الدفعة الأولى.