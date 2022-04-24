تبنى تنظيم داعش في غرب أفريقيا امس هجومين في ولايتين بوسط وشمال شرق نيجيريا استهدف الأول مركزا للشرطة وأودى بـ 3 عناصر أمن فيما استهدف الثاني حانة موقعا 11 جريحا.



وشن الهجوم الأول على مركز أمن في مدينة أدافي بولاية كوجي وشهد تبادلا عنيفا لإطلاق النار مع عناصر الأمن، وفق ما أفاد المتحدث الإقليمي باسم الشرطة وليام أوفي آيا وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول إن «المركز فقد 3 من عناصره خلال تبادل إطلاق النار».



وأوضح أن المهاجمين تمكنوا من الفرار رغم إصابتهم بأعيرة نارية، لكن الجهود جارية «للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة».



وأكد تنظيم داعش في غرب إفريقيا مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على قناته في تطبيق تليغرام.



وفي ولاية تارابا في شمال شرق نيجيريا، وقع تفجير في حانة في منطقة نوكاي على مشارف عاصمة الولاية جالينغو، على ما صرح المتحدث باسم الشرطة عثمان عبدالله لوكالة فرانس برس.



وقال عبدالله: «المتفجرة المخبأة في كيس من البوليثين تركها شخص مجهول في الحانة أثناء انقطاع التيار الكهربائي»، مشيرا إلى «إصابة 11 شخصا في الانفجار، هم 10 رجال وامرأة».



ورفض المتحدث التكهن بهوية المتورطين بالتفجير، لكن تنظيم داعش في غرب أفريقيا أعلن أمس مسؤوليته عنه.