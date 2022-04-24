بروكسل - (أ.ف.پ): طلبت ستيلا أسانج زوجة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من الحكومة البريطانية امس عدم التوقيع على مرسوم تسليمه للولايات المتحدة، معتبرة أن مصيره يعتمد الآن على «قرار سياسي سيكون له تداعيات على كل أوروبا».



ووافق القضاء البريطاني الأسبوع الماضي على تسليم الأسترالي البالغ 50 عاما للولايات المتحدة التي تلاحقه خصوصا بموجب قانون لمكافحة التجسس، لكن المسألة مشروطة بتوقيع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على مرسوم الترحيل.



أوضحت ستيلا أسانج في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش تظاهرة داعمة لزوجها في بروكسل، «أمامنا أربعة أسابيع لتقديم ملاحظاتنا إلى بريتي باتيل قبل أن تتخذ قرارها.



إذا وقعت على المرسوم.. يمكننا الطعن في المسائل الجوهرية التي لم نطعن فيها بعد، مثل حرية الصحافة أو الدافع السياسي للملاحقات».



وأضافت المحامية الجنوب أفريقية «دواعي الاستئناف في المملكة المتحدة محدودة للغاية، لأن اتفاقية تسليم المطلوبين تميل بشدة لصالح الولايات المتحدة، إذا لم يسمح بفحص الادعاءات الأميركية، سنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحقوق إذا لزم الأمر».



وشددت على أن «هذه مشكلة أوروبية، جوهر القيم الديموقراطية على المحك، وسيكون للقرار تداعيات على الجميع، على الصحافيين، وفي كل مكان في أوروبا»، مؤكدة أن هذا يفتح «نافذة» لتعزيز الوعي.



كما تعتبر ستيلا أسانج أن مصير زوجها يعتمد «كليا على السياسة»، فلندن «كانت تكتفي بالقول إنها تترك القرار للقضاء.



والآن أيدت المحاكم أمر التسليم، لم يعد هناك أي عذر: على الحكومة البريطانية أن تقرر بمفردها في الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان جوليان سيرحل».



وشددت على أن «الحكومة البريطانية تدين جرائم الحرب في أوكرانيا وعليها أن تظهر ما إذا كانت مستعدة لتسليم صحافي لفضحه جرائم حرب».