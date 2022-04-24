twitter facebook whatsapp viber telegram email الأمير يوجه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان في السابعة من مساء اليوم يلقيها نيابة عنه ولي العهد الأحد 2022/4/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2260 A+ A- استمع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يوجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في الساعة السابعة من مساء اليوم، كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وقد أناب سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لإلقاء الكلمة.