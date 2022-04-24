يوجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في الساعة السابعة من مساء اليوم، كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقد أناب سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لإلقاء الكلمة.