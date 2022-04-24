أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو امس أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل العسكريين من روسيا إلى سورية.

وأوضح جاويش أوغلو في تصريحات صحافية أن الترخيص الممنوح من أنقرة إلى موسكو لمدة 3 أشهر لتسيير هذه الرحلات انقضى في أبريل.

وذكر الوزير التركي أنه ناقش هذا الأمر في مارس الماضي خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لاڤروڤ الذي تعهد بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على المسألة.

وأشار إلى أن الجانب الروسي بعد يوم أو اثنين أبلغ أنقرة بأن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير هذه الرحلات.

وشدد جاويش أوغلو على أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية (مونترو) وغيرها من المسائل الملحة، مشيرا إلى قرار أنقرة إغلاق مضيقي (البوسفور) و(الدردنيل) على خلفية النزاع في أوكرانيا لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط بل وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكد الوزير التركي موقف بلاده الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.