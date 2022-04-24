بيروت - جويل رياشي

تسجل هجمة كبيرة من المواطنين اللبنانيين على تقديم طلبات للحصول على الهوية اللبنانية الممغنطة، التي تمكنهم من الاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

الإقبال بديهي لأي مواطن، خصوصا بعد العمل بالهوية الممغنطة منذ 1996، على حساب جواز السفر، الذي شكل الوسيلة الأسهل للاقتراع في الدورات الماضية، بعدما كان إنجازه سهلا ولا يستغرق وقتا كبيرا، وكانت المكاتب الانتخابية للمرشحين تتحمل كلفته عن الأفراد، بواقع خمسين ألف ليرة لقاء الحصول على جوار سفر صالح لسنة واحدة.

إلا أن «الزمن الأول تحول»، مع تعذر الحصول على جوازات السفر، واستغراق إنجاز بعضها أشهرا طويلة، بسبب النقص الفادح في دفاتر الجوازات التي تستوردها الدولة اللبنانية من الخارج بأكلاف باهظة، وتستوفي رسوما من المواطنين باتت حاليا تقل كثيرا عن سعر الكلفة.

عجقة غير معهودة على مكاتب المخاتير، علما أن بعضهم يعمل مع مكاتب المرشحين في شكل علني، فيما اختار البعض الآخر تلبية طلبات الجميع تحسبا للانتخابات البلدية والاختيارية التي رحلت الى السنة المقبلة.

لا يقل عدد طالبي الهوية العشرين يوميا لدى كل مختار، والسبب أن الهوية هي الوسيلة الأساسية للمشاركة في عملية الاقتراع، بعدما كان يتم العمل بإخراجات القيد الفردية في التسعينات، ثم بالبطاقة الانتخابية لدورة 2000، والتي قيل إن الغاية منها كانت معرفة كبار المرشحين مسبقا عدد الأصوات التي سيحصلون عليها من خلال إنجاز بطاقات انتخابية لمناصريهم.

الأوراق المطلوبة لإنجاز الهوية تتضمن ثلاث صور شمسية لصاحب العلاقة مصدقة من مختار المحلة المسجل فيها قيده، الى شهادة رسمية من احد المختبرات الرسمية بفئة دمه، واستمارة يتولى المختار تعبئتها بناء على معلومات رسمية من أوراق ثبوتية لصاحب العلاقة، بينها إخراج قيد قديم. بعدها يقدم الطلب في دائرة النفوس حيث يتم التقاط صورة رسمية لصاحب العلاقة لتوضع على الهوية لاحقا، وتتولى المكاتب الانتخابية للمرشحين ملاحقة الطلبات لتأمين الهويات قبل موعد الانتخابات. وليس سرا أن المكاتب عينها تتولى تسديد ثمن الأوراق المطلوب إنجازها، وبينها الطوابع الرسمية المتعذر الحصول عليها في الأسواق من مكتبات ودوائر رسمية.

كثيرون يحضرون الى مكاتب المخاتير مصحوبين بأقرباء غالبيتهم يعملون في مكاتب المرشحين. وكثيرون منهم يجاهرون بالاقتراع لهذا المرشح أو ذاك، «ونحن نتقدم بطلب الحصول على هوية كرمى له، كي ننتخبه».

ولأن السرعة هي الأساس، وتوفير العناء عن المواطنين خصوصا المسجلين في أماكن قيد بعيدة عن أمكنة إقامتهم، لجأت مكاتب المرشحين الى تسجيل سكن طالبي الهوية في غير أمكنة إقامتهم الحقيقية، لتمكين المخاتير إنجاز أوراقهم الرسمية، توفيرا للوقت وتجنبا لتكبيدهم مصاريف الانتقال.

وما سبق سرده يندرج في إطار عمل المكاتب الانتخابية، خصوصا حشد الأصوات المضمون اقتراعها للمرشحين. وقبل ذلك، تنشط المكاتب لإنجاز تسجيل المندوبين الرسميين الثابتين والجوالين للمرشحين في مراكز الاقتراع والدوائر، وهذا ما يعتبر احد المستلزمات الضرورية للمعركة الانتخابية. كذلك شارف قسم كبير من المكاتب إنجاز الترتيبات الخاصة بانتقال الناخبين من أمكنة سكنهم الى حيث يقع تسجيل قيودهم على لوائح الشطب الرسمية، سواء بتأمين سيارة أجرة أو حافلات أو دفع بدل النقل نقدا أو بتقديم قسائم مدفوعة الثمن للمحروقات.

يطول الحديث عن التجهيزات اللوجستية، وبينها تأمين شرائح خطوط خليوية مدفوعة الثمن للمندوبين، تتضمن سعات لا بأس بها من خدمة الانترنت.

كما عرض البعض دفع بدل تكاليف بطاقات السفر الى لبنان، لمقترعين فاتهم التسجيل في بلدان الاغتراب من دول الخليج وأوروبا وأميركا وأستراليا.

وبين الخدمات ايضا، تأمين أمكنة المبيت لناخبين لا يملكون منازل في قراهم، الى توفير وجبات الطعام في يوم «الأحد الكبير» للمقترعين وأعضاء الماكينات الانتخابية.

كل شيء يسير باتجاه فتح صناديق الاقتراع، رغم ما يروج عن تأجيل الانتخابات بحجة تعطيلها جراء مشاكل قد تقع، وتؤدي الى اهتزاز الوضع الأمني، وتاليا ضرب الاستحقاق الانتخابي.