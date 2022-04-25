أسامة دياب



أقام سفير جمهورية أوزبكستان لدى البلاد د.بهرمجان أعلايوف مأدبة إفطار على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.



في البداية، جدد السفير د.بهرمجان أعلايوف التهنئة للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان، مشيرا إلى الجذور التاريخية والعادات الفريدة المصاحبة للشهر الفضيل بكل من الكويت وأوزبكستان، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية، موضحا أن الكويت أحد الشركاء الرئيسيين والمهمين لأوزبكستان في العالم العربي والشرق الأوسط.



وكشف أعلايوف عن خارطة طريق لتوطيد العلاقات بين البلدين بدخولها مرحلة جديدة من تعزيز التعاون السياسي والديبلوماسي واستمرار المشاورات والتنسيق بين وزارتي الخارجية فضلا عن التنشيط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى التطور الكبير في التعاون الثنائي بالمجال المالي - الائتماني، حيث يدعم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية في أوزبكستان، بما في ذلك قطاعات الزراعة والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية، لافتا إلى ان الصندوق وقف إلى جانب أوزبكستان منذ استقلالها، حيث ساهم في تمويل 10 مشاريع إنمائية تبلغ قيمتها نحو 213 مليون دولار، وقدم منحا ومساعدات فنية تبلغ نحو 2.5 مليون دولار.



ولفت إلى مشاركة ممثلين عن 5 شركات كويتية في أعمال منتدى طشقند الدولي الأول للاستثمار والذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس في أوزبكستان، موضحا ان حكومة بلاده اتخذت في السنوات القليلة الماضية العديد من الإجراءات العملية لتسهيل منح التأشيرات لمواطني الكويت، حيث تم إنشاء نظام الدخول دون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية، والدخول دون تأشيرة للمواطنين الذين يرغبون في قضاء حتى 10 أيام بين البلدين منذ شهر مارس 2021 وحاليا يدرس الجانب الأوزبكي موضوع تمديد نظام دون تأشيرة من 10 أيام إلى شهر لمواطني الكويت.



وأشار إلى أنه منذ يونيو 2021 تم افتتاح رحلة مباشرة لشركة طيران الجزيرة على خط الكويت - طشقند - الكويت، وشارك معلومات مفصلة عن الاتجاهات الرئيسية لسياسة أوزبكستان الداخلية والخارجية والتدابير المحددة التي يتم اتخاذها لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمار الأجنبي وتوسيع الصادرات من المنتجات الأوزبكية وزيادة تدفق السياح وتعزيز الحماية الاجتماعية للشعب وتحديث أنظمة التعليم والرعاية الصحية وحماية الحريات المدنية، وتعزيز موقف أوزبكستان على الساحة الدولية، والتغييرات الإيجابية في العلاقات الثنائية. وتابع: نولي اهتماما خاصا بالمجالات ذات الأولوية لرئاسة أوزبكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون في 2022، وستعقد القمة المقبلة لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة خلال 15 و16 سبتمبر بمدينة سمرقند التاريخية، وتم التأكيد على أن المنظمة بقبولها أعضاء جددا تصبح منظمة إقليمية مؤثرة.