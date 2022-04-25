احتفى م.جسار مناور الجسار بضيوف غبقته الرمضانية السنوية في ديوانه الكائن في منطقة إشبيلية وسط حضور غفير من أهالي المنطقة والدائرة والأهل والأصدقاء الذين تبادلوا الأحاديث الودية بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وفي البداية، توجه م.الجسار بالتهنئة بالشهر الفضيل إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى جميع أبناء الكويت، كما رحب م.الجسار بالجميع في ديوانهم، داعيا الله تعالى أن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على الكويت وأهلها جميع، وأن يتقبل الله طاعة الجميع، مشيرا إلى أهمية مثل هذه المناسبات في زيادة روابط التواصل والتراحم بين أبناء الكويت الذي جبلوا على العادات الطيبة وحب الخير، وعودة الاستقبالات والحياة الطبيعية بعد زوال جائحة «كورونا» بفضل الله تعالى خصوصا.



كما شكر م.الجسار كل من حضر ملتمسا العذر أيضا لمن لم يحضر، داعيا الله تعالى أن يعيد هذا الشهر علينا جميعا بالخير واليمن والبركة.