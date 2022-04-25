أعلن بنك الكويت المركزي عن توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية خلال فترة العيد تتضمن أوراقا نقدية من كل فئات الدينار الكويتي، وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع العيادي.



وقال «المركزي» إن خدمة أجهزة السحب الآلي ستتوافر في مجمع الأفنيوز ومول 360، وذلك بداية من 24 أبريل حتى 4 مايو 2022، وأوضح أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) والمجمعين المذكورين.



وبين أن الخدمة لقيت فيما سبق ترحيبا وإقبالا من الجمهور، إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى. وكان «المركزي» قد زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت.