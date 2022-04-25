أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) انها ستدخل الآن سوق المؤسسات رسميا، وتخدم العملاء من المؤسسات الحكومية والشركات، فضلا عن المستهلكين الأفراد، وتم الإعلان عن هذا الخبر من قبل ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، والمدير التنفيذي لحلول السيارات الذكية، في حفل إطلاق منتجات هواوي المكتبية.



وأشار يو إلى أن هواوي ستستخدم النظم الإيكولوجية للأجهزة والبرامج الخاصة بها كركائز مزدوجة، لدعم مجموعة متزايدة من المنتجات المكتبية متعددة الاستخدامات التي تعمل بسلاسة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك أجهزة الحواسيب المحمولة، وأجهزة الحواسيب المكتبية، والشاشات، والأجهزة اللوحية، والملحقات، وأجهزة التلفاز، والأجهزة القابلة للارتداء.



ستتناول حلول المكاتب الجديدة المجالات الرئيسية التالية: الحكومة والتعليم والرعاية الصحية والتصنيع، والنقل، والتمويل، والطاقة.



وأوضح يو في حفل الإطلاق: لقد حظيت منتجاتنا الموجهة نحو المستهلك بشهرة واسعة على مدار العقد الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجربة المستخدم الرائدة، وستدمج هواوي تجربة المستهلك المتميزة في منتجات أعمالها، بعد ثلاثة مفاتيح رئيسية المبادئ: الجودة والذكاء والموثوقية.



وأطلقت هواوي مجموعة كاملة من منتجات الأعمال والحلول ومنصات الخدمات، بما في ذلك سلسلة حواسيب MateBook B المحمولة، وسلسلة أجهزة حواسيب MateStation B المكتبية، وسلسلة شاشات Display B، وسلسلة MatePad C للأجهزة اللوحية، وسلسلة B للطابعات، وسلسلة B لأجهزة تلفاز Vision، وسلسلة B للأجهزة القابلة للارتداء، والتي تجعل هذه الرؤية تصل إلى مجموعة واسعة من العملاء.