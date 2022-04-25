أسامة بوخمسين: الشركة واصلت إنجازاتها وإستراتيجيتها المرسومة رغم تحديات جائحة «كورونا»

صالح الطراد: تنويع الفرص الاستثمارية الناجحة من خلال تحقيق العائد المرتفع بأقل المخاطر

طارق عرابي



أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB تكافل» د.أسامة جواد بوخمسين أن «KIB» تكافل تمكنت في عام 2021 من تحقيق الأهداف والإستراتيجيات المرسومة في مزاولة نشاطها التأميني على الرغم من حالة عدم اليقين التي أفرزتها تبعات الجائحة الصحية خلال فترات متفاوتة من العام 2021، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج جيدة ومستدامة، وتحسين مؤشرات أدائها المالي.



وأضاف بوخمسين خلال الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور 100%، أن KIB تكافل استطاعت تنويع مصادر الدخل وإدارة المخاطر بصورة منهجية سليمة ضمن أعلى المعايير المتعارف عليها، بالإضافة إلى تنوع أنشطتها التأمينية المختلفة التي تغطي احتياجات شريحة واسعة من العملاء في الكويت، حيث تعمل الشركة على استحداث منتجات تأمينية جديدة تلبي حاجة الفرد والعائلة والمجتمع والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية واستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا في تسويق وتطوير خدماتها ومنتجاتها التأمينية مما يحقق أهداف الشركة الإستراتيجية.



وقال إن الشركة حققت على صعيد النتائج المالية للمساهمين لعام 2021 أرباحا صافية بقيمة 782.7 ألف دينار مقارنة بأرباح مقدارها 603.7 آلاف في 2020 أي بزيادة قدرها 178.9 ألف دينار وبنسبة نمو بلغت 29.5%. وقد جاء هذا النمو نتيجة الارتفاع في عوائد الاستثمارات.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة صالح سليمان الطراد انه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات الجائحة، فقد تمكنت شركة «KIB تكافل» من تنويع محفظة استثماراتها عبر الفرص الاستثمارية المتنوعة والناجحة من خلال تطبيق تحقيق العائد المرتفع بأقل المخاطر، والالتزام باتباع أفضل النهج والسياسات التحوطية لإدارة المخاطر، حيث قامت بتوزيع استثماراتها من خلال استثمارات عقارية بعائد يقارب 7% سنويا والاستثمار في صكوك بمتوسط عائد 4% والاستثمار في شركات زميلة بعائد 25.5% مما انعكس إيجابيا على تقديم عوائد مجزية للمساهمين.



من جهته، أشار الرئيس التنفيذي فادي نبيه الخطيب إلى أن الاشتراكات المكتتبة للسنة المالية 2021 بلغت 5.4 ملايين دينار مقارنة بـ 4.1 ملايين في 2020 أي بزيادة قدرها 1.3 مليون دينار وبنسبة نمو 32.2%.



وأضاف أن انتقاء الأخطار كان على أسس تأمينية حكيمة والتي عكست نتائج إيجابية على المحفظة في نتائج عام 2021 ما أدى إلى تخفيض المخاطر التي كانت تؤثر سلبا على اتفاقيات إعادة التأمين في السابق وخاصة في مجال تأمينات الحريق. بالتالي تم تحقيق فائض تأميني جيد بعد احتسابات اكتوارية دقيقة ومحافظة للمخصصات والاحتياطات الفنية.



وأكد ان الشركة ستعمل خلال عام 2022 وما بعده على تحسين وضعها التنافسي لرغبتها في المزيد من النمو لاستقطاب أعمال جديدة، مع إجراء مواءمة بين الظروف المختلفة لتحقيق الأهداف.



أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB تكافل»، جميع بنود جدول الأعمال بما فيها توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 7% من القيمة الاسمية للسهم.

انتخاب مجلس الإدارة

أقرت عمومية الشركة تزكية انتخاب مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وهم:



٭ أسامة جواد بوخمسين رئيسا لمجلس الإدارة.



٭ صالح سليمان الطراد نائبا لرئيس مجلس الإدارة



٭ جاسم عبدالله جاسم العبد الهادي «عضوا»



٭ عبدالله عبدالرحمن عبدالله العسعوسي عضو مجلس الإدارة



٭ مشاري منصور يوسف النشيط عضو مجلس الإدارة

إنجازات 2021

حقق مجلس إدارة الشركة جملة من الأهداف والإنجازات خلال 2021 كما يلي:



٭ تطوير خدمات تأمين شاملة ومبتكرة ومتنوعة خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال دراسة احتياجات العملاء والسوق المحلي، والعمل على تقديم الخدمات عبر قنوات توزيع متعددة تخدم العملاء على نطاق واسع.



٭ تحقيق أرباح صافية بنسبة نمو 33% مقارنة بـ 2020، تحقق معظمها من نشاطات تشغيلية، حيث بلغت الأرباح المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021 نحو 3 ملايين دينار.



٭ بلغت الودائع والاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل في الأسهم والصكوك ما يصل إلى 15 مليون دينار، الأمر الذي يحقق نسبة سيولة معتبرة يمكن للشركة استخدامها لمواجهة أي ظروف استثنائية.



٭ القيام بعدد من تسويات القضايا القانونية والتوصل إلى تفاهمات بخصوص ملفات منظورة أمام القضاء.



٭ رسم واعتماد إستراتيجية الاستثمار للعام 2021، بما يشمل خطة العمل التفصيلية والميزانية التقديرية، ومنح التفويضات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية التكتيكية، بما يتماشى مع ظروف السوق المحلية والأسواق العالمية.



٭ مناقشة أبعاد تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وتداعيتها على سوق الأسهم المحلية والإقليمية والعالمية، واتخاذ القرارات الإدارية اللازمة للحد من تأثير تلك الأزمة.



٭ اعتماد كافة البيانات المالية الربعية خلال العام 2021، وكذلك اعتماد البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.



٭ المصادقة على اعتماد جملة من سياسات وإجراءات العمل، واعتماد التحديثات على السياسات والإجراءات القائمة ومواثيق عمل اللجان المختلفة، مما يعزز انسيابية تدفق الأعمال والأنشطة داخل الشركة، وبما يحقق الفصل في المهام والمسؤوليات، ويتفق مع أهدافها وتطلعاتها، ويتماشى مع المتطلبات الرقابية.



٭ دراسة واعتماد كافة توصيات اللجان المنبثقة عن المجلس، والمصادقة على العمليات المنفذة مع أطراف ذوي صلة، مما حقق رقابة فعالة على كافة أنشطة وعمليات الشركة.