اختتم بنك بوبيان برنامجه «تحدي فكرة للابتكار» للموظفين الذي يهدف إلى دعم وتحفيز أفكارهم المبتكرة لمنتجات وخدمات جديدة تبرز مهاراتهم الإبداعية وتطويرها بما ينعكس إيجابيا على مستوى منتجات وخدمات البنك وخدمة العملاء.



وقال المتخصص بإدارة الابتكار والشراكات في بنك بوبيان سليمان الرومي: يأتي الإعلان عن برنامج «تحدي فكرة للابتكار» للموظفين انطلاقا من شخصية البنك القائمة على الابتكار وإيمانا من إدارته العليا بأن التعاون بين مختلف إدارات البنك قادر على خلق وابتكار مجموعة من الأفكار واقتراح الحلول التي تعد مثالا لاعتماد خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب مواردنا البشرية.



وأكد حرص إدارة بنك بوبيان على البحث عن طرق لتطوير مواهبنا في البنك وإظهار هذه المواهب ونشر ثقافة الابتكار لديهم من خلال منحهم الأدوات والمنصات التي تساعدهم على الابتكار والنمو كما نركز في الأساس على قدرتنا على رعاية ودعم تطور هذه المواهب على مستوى مختلف إدارات البنك، حيث يمثل العنصر البشري نواة هذه الروح الابتكارية.



وأضاف: استقطب تحدي فكرة للابتكار منذ الإعلان عنه ما يزيد على 200 فكرة تتمتع بالإبداع والابتكار وتعد مؤشرا قويا لقياس مدى الحماس لديهم. تمت بلورتها على مراحل متعددة، ووضعت كل مرحلة تحديات أمام أصحاب الأفكار لتطويرها وترجمة أفضل 6 أفكار إلى منتجات وخدمات يتم تطبيقها على أرض الواقع وتضاف إلى سلسلة منتجات بنك بوبيان.



واستكمل الرومي: خلال المرحلة الثانية تم تأهيل 10 أفكار فقط من المشاركين في التحدي، عرضوا أفكارهم على لجنة التقييم لدراسة كل فكرة من حيث الجدوى والرؤية الشاملة لصاحب كل فكرة وصياغة الأفكار وبناء المفاهيم، حيث تم وضع حالات للطرق التي تمكن البنك من تنفيذ هذه الأفكار بصورة مبتكرة تدعم المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك بوبيان.



وقالت: في نهاية «تحدي فكرة للابتكار» تم الإعلان عن 6 أفكار فائزة بالمراكز الأول بناء على تميزها وقابليتها للتطبيق وتأثيرها الإيجابي لاحقا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعات العملاء.